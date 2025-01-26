Не схоже ні на що, що ми робили раніше, – id Software заінтригували щодо Doom: The Dark Ages

Нова частина легендарної серії шутерів Doom: The Dark Ages стане наймасштабнішою частиною франшизи, запевняють розробники з id Software.

Шанувальники олдскульних шутерів можуть сміливо додавати в список бажаного Doom: The Dark Ages, адже гра має стати наймасштабнішою у культовій серії, інформує 24 Канал з посиланням на PC Gamer.

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Найбільший світ, дослідження якого буде винагороджуватися

Через п'ять років з моменту релізу Doom Eternal легендарні id Software представили на загал наступну частину серії – Doom: The Dark Ages, яка покликана вразити шанувальників своїм масштабом, не схожим на попередників.

В інтерв'ю для PC Gamer, керівник студії Марті Страттон розповів про підхід команди до створення ігрового світу майбутньої новинки, окремо відзначивши його розміри.

Це, безумовно, найбільший (ігровий світ, – ред.) для нас. Це вражаюче розширення нашого світу. Він переносить вас у неймовірні місця,

– сказав Страттон.

Але локації не стануть просто декораціями. В іншому коментарі, розробник розповів, що увесь цей простір відіграватиме як ніколи важливу роль в ігровому процесі.

Ви постійно відкриваєте новий простір, і завдяки його дослідженню ви можете зробити себе могутнішим. Дослідження – це величезна частина гри. Я б сказав, що це більш розширений, лінійний досвід із великим акцентом на дослідженні,

– стверджує Марті.

Отож, The Dark Ages обіцяє дещо оновлену формулу DOOM, але там точно буде багато зброї та ще більше кровожерливих демонів.