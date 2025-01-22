Користувач форуму ResetEra під ніком Alexzan помітив, що відомий французький ігровий сайт Gamekult передчасно опублікував матеріал про Doom: The Dark Ages з Developer_Direct, повідомляє 24 Канал.

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Стаття вже недоступна для перегляду (ймовірно, її швидко приховали), але заголовок та перший абзац все ще можна побачити у RSS-стрічці. Судячи з усього, дата виходу Doom: The Dark Ages буде оголошена під час Developer_Direct.



Скриншот статті / Фото Alexzan

Офіційно гра анонсована на 2025 рік, але інсайдери eXtas1s та Nate the Hate (відомий як NateDrake) раніше незалежно один від одного заявляли, що реліз відбудеться у травні.

Згідно з передчасно опублікованою статтею Gamekult, ці чутки виявилися правдивими: "Doom: The Dark Ages знищить легіони пекла 15 травня 2025 року".

Події Doom: The Dark Ages розгортатимуться до подій Doom (2016). Гравцям обіцяють розповідь про походження Палача Рока, історію "епічних масштабів", бойового робота, механічного дракона, а також відсутність мультиплеєра.

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Гра вийде на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X|S, а також буде доступна в Game Pass. Презентація Developer_Direct відбудеться 23 січня о 22:00 за київським часом.