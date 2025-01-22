Пользователь форума ResetEra под ником Alexzan заметил, что известный французский игровой сайт Gamekult преждевременно опубликовал материал о Doom: The Dark Ages с Developer_Direct, сообщает 24 Канал.

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Статья уже недоступна для просмотра (вероятно, ее быстро скрыли), но заголовок и первый абзац все еще можно увидеть в RSS-ленте. Судя по всему, дата выхода Doom: The Dark Ages будет объявлена во время Developer_Direct.



Скриншот статьи / Фото Alexzan

Официально игра анонсирована на 2025 год, но инсайдеры eXtas1s и Nate the Hate (известный как NateDrake) ранее независимо друг от друга заявляли, что релиз состоится в мае.

Согласно преждевременно опубликованной статье Gamekult, эти слухи оказались правдивыми: "Doom: The Dark Ages уничтожит легионы ада 15 мая 2025 года".

События Doom: The Dark Ages будут разворачиваться до событий Doom (2016). Игрокам обещают рассказ о происхождении Палача Рока, историю "эпических масштабов", боевого робота, механического дракона, а также отсутствие мультиплеера.

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Игра выйдет на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X|S, а также будет доступна в Game Pass. Презентация Developer_Direct состоится 23 января в 22:00 по киевскому времени.