Doom запустили прямо на іграшці Лабубу: які модифікації вона для цього отримала

Японський моддер Хаіро Сатох створив незвичайний гібрид колекційної ляльки Labubu та ігрової консолі на базі PlayStation 1. Іграшка отримала екран замість обличчя, контролери в лапках та можливість запускати класичні відеоігри. Найголовніше питання для ігрової спільноти звучало так: а чи зможе цей винахід запустити легендарний шутер Doom?

Як інженер перетворив модну іграшку на ігровий пристрій?

Хаіро Сатох розібрав ляльку Labubu і встановив усередину технологію від PlayStation 1. Результат своєї роботи автор назвав "cyborglabubu" – кіборг-ляльку з дисплеєм на місці мордочки. Завдяки екрану власник може змінювати вираз обличчя іграшки або використовувати її для запуску ігор, повідомляє 24 Канал з посиланням на Creative Bloq.

Конструкція включає міні-контролери, вбудовані безпосередньо в лапки ляльки, що дозволяє керувати персонажами у відеоіграх.

Для зарядки пристрою автор передбачив USB-C роз'єм у задній частині голови іграшки.

Як іронічний штрих, на рюкзачку ляльки з'явився логотип Nintendo, хоча сама консоль працює на технології Sony.

Сатох спочатку продемонстрував свій проєкт у відео, де cyborglabubu висіла на багажі з цифровим зображенням на екрані.

Однак ігрова спільнота одразу ж поставила класичне запитання, яке ставлять до будь-якого електронного пристрою з дисплеєм: чи здатен він запустити Doom?

Відповідь виявилася позитивною. У наступному відео інженер показав, як стискає контролери в лапках ляльки, щоб переміщатися локаціями культового шутера та стріляти по ворогах.

Це вже не перший незвичайний проєкт інженера – раніше він створював портативну версію PlayStation з рідкісного японського контролера Takara's Roulette, випущеного у 2001 році.

Нагадаємо, Лабубу це персонажі з книги The Monsters, створеної гонконгським художником Касінгом Лунгом у 2015 році. Компанія Pop Mart отримала ліцензію на виробництво колекційних іграшок у 2019 році, але справжня популярність прийшла до них лише останніми роками. Ляльки перетворилися на модний аксесуар після того, як їх помітили у знаменитостей на кшталт Дуа Ліпи, Ріанни та Ліси з групи Blackpink, які чіпляли іграшки до своїх сумок.

Де ще запускали Doom?

Феномен запуску Doom на найнесподіваніших пристроях існує вже десятиліття, пише 80 level. Коли id Software зробила код гри доступним у 1997 році, ентузіасти почали експериментувати з запуском шутера на калькуляторах, тестах на вагітність, тракторі John Deere, у PDF-файлах, на зарядних станціях, у програмі Notepad і Word, конструкторі LEGO та навіть всередині інших відеоігор на кшталт Fortnite і Balatro. В найбільш дикому прикладі дослідниця зробила легендарний Doom доступним для гри на кишкових бактеріях.

Жартівливе правило стверджує: якщо у пристрою є дисплей, він теоретично може запустити Doom. А якщо дисплея немає – його завжди можна додати, як це й продемонстрував Сатох зі своїм cyborglabubu.

Проєкти інженера регулярно з'являються в його Instagram, де він ділиться процесом створення незвичайних модифікацій ретро-консолей та іграшок. Його винаходи поєднують ностальгію за класичними ігровими системами з несподіваними сучасними рішеннями.