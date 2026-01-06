Как инженер превратил модную игрушку в игровое устройство?

Хаиро Сатох разобрал куклу Labubu и установил внутрь технологию от PlayStation 1. Результат своей работы автор назвал "cyborglabubu" – киборг-куклу с дисплеем на месте мордочки. Благодаря экрану владелец может менять выражение лица игрушки или использовать ее для запуска игр, сообщает 24 Канал со ссылкой на Creative Bloq.

Конструкция включает мини-контроллеры, встроенные непосредственно в лапки куклы, что позволяет управлять персонажами в видеоиграх.

Для зарядки устройства автор предусмотрел USB-C разъем в задней части головы игрушки.

Как ироничный штрих, на рюкзачке куклы появился логотип Nintendo, хотя сама консоль работает на технологии Sony.

Сатох сначала продемонстрировал свой проект в видео, где cyborglabubu висела на багаже с цифровым изображением на экране.

Однако игровое сообщество сразу же задало классический вопрос, который задают любому электронному устройству с дисплеем: способен ли он запустить Doom?

Ответ оказался положительным. В следующем видео инженер показал, как сжимает контроллеры в лапках куклы, чтобы перемещаться по локациям культового шутера и стрелять по врагам.

Это уже не первый необычный проект инженера – ранее он создавал портативную версию PlayStation из редкого японского контроллера Takara's Roulette, выпущенного в 2001 году.

Напомним, Лабубу это персонажи из книги The Monsters, созданной гонконгским художником Касингом Лунгом в 2015 году. Компания Pop Mart получила лицензию на производство коллекционных игрушек в 2019 году, но настоящая популярность пришла к ним только в последние годы. Куклы превратились в модный аксессуар после того, как их заметили у знаменитостей вроде Дуа Липы, Рианны и Лисы из группы Blackpink, которые цепляли игрушки к своим сумкам.

Где еще запускали Doom?

Феномен запуска Doom на самых неожиданных устройствах существует уже десятилетия, пишет 80 уровень. Когда id Software сделала код игры доступным в 1997 году, энтузиасты начали экспериментировать с запуском шутера на калькуляторах, тестах на беременность, тракторе John Deere, в PDF-файлах, на зарядных станциях, в программе Notepad и Word, конструкторе LEGO и даже внутри других видеоигр вроде Fortnite и Balatro. В наиболее диком примере исследовательница сделала легендарный Doom доступным для игры на кишечных бактериях.

Шуточное правило утверждает: если у устройства есть дисплей, он теоретически может запустить Doom. А если дисплея нет – его всегда можно добавить, как это и продемонстрировал Сатох со своим cyborglabubu.

Проекты инженера регулярно появляются в его Instagram, где он делится процессом создания необычных модификаций ретро-консолей и игрушек. Его изобретения сочетают ностальгию по классическим игровым системам с неожиданными современными решениями.