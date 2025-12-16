Как будет работать новая система соревнований?

Турнирный сезон FNCS 2026 стартует 31 января с пробного этапа FNCS Trial. Это кратковременный турнир, который определит, в какой дивизион попадут участники в зависимости от их результатов, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports.net.

После этого в течение всего Chapter 7 будут проходить Divisional Cups – соревнования, где дуэты смогут подняться выше в рейтинговой таблице. Попасть в первый дивизион критически важно, ведь именно оттуда открывается путь к участию в основных турнирах FNCS Majors.

Каждый из трех Major-турниров будет состоять из четырех этапов. Сначала двухдневный Play-In Stage, после которого 150 лучших пар из Европы и Северной Америки и 100 пар из других регионов проходят дальше в Heat Stage.

Что нужно знать о Heat Stage?

На этапе Heat Stage команды соревнуются в нескольких мероприятиях – три в Европе и Северной Америке, два в других регионах. Любая пара, которая получит Victory Royale во время этого этапа, автоматически попадает в финал Major. Кроме того, за стабильность результатов проходят топ-10 команд на запад в Европе и Северной Америке и топ-18 в других регионах.

Каждый Major также включает Last Chance Qualifier – последний шанс для команд, которые участвовали в Divisional Cup в течение Chapter 7. Топ-50 дуэтов из каждого региона попадают в специальное лобби, где одна победа гарантирует место в финале Major.

Как пройдут главные турниры?

Финалы Major продлятся два дня и будут включать 12 матчей, указано на официальном сайте Fortnite. Победители из каждого региона получат титул чемпиона FNCS Major, часть призового фонда и эксклюзивное оружие Axe of Champions 3.0 для следующего сезона Battle Royale.

В целом Epic Games подтвердила проведение двух офлайн-турниров в 2026 году. Лучшие пары из каждого региона после Major 1 Finals получат приглашение на FNCS Major 1 Summit с призовым фондом 1 миллион, который состоится в мае 2026 года.

Квалификация к главному Fortnite Global Championship LAN будет проходить через три пути: FNCS Major 1 Summit, Major 2 Finals и Major 3 Finals. Команды, которые пройдут отбор, будут соревноваться за часть призового фонда в 2 миллиона на финальном чемпионате.



Fortnite Global Championship разыграет 2 миллиона долларов / Фото Epic Games