Праздники для геймеров начинаются прямо сейчас, поскольку в одном из популярных цифровых магазинов видеоигр дарят хитовый проект, информирует 24 Канал со ссылкой на EGS.

Hogwarts Legacy бесплатно?

В магазине Epic Games можно получить одну из лучших ролевых видеоигр 2023 года по франшизе о "мальчике, который выжил".

Речь, конечно, о Hogwarts Legacy, которая стала настоящим хитом не только среди поттероманов, но и среди рядовых геймеров. Об этом свидетельствуют оценки проекта на портале metacritic – 83/100 от критиков и 8.1/10 от геймеров (речь о версии для ПК).

Игра предлагает исследовать легендарную школу магии Хогвартс, со всеми ее тайнами и чудесами.

Трейлер игры: смотрите видео

Масштабный открытый мир заворожит вас магическими существами и возможностью построить собственный сад. К тому же в игре замечательная система смены времен года, которая позволит насладиться всеми сезонами.

В свою очередь сюжетная составляющая расскажет историю о Хогвартсе в 1800-е годы, где вашим персонажем будет студент, который владеет ключом к древней тайне, что грозит разорвать мир волшебников в клочья.

Поэтому, не упустите шанс забрать Hogwarts Legacy бесплатно в Epic Games Store, ведь раздача продлится только до 18:00 18 декабря.