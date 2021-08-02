Кілька місяців тому ми розповідали про гравця в Minecraft, який побудував цілий секретний комплекс під будинком свого друга. Загалом цей користувач створив чимало захисних систем, а відшукати його базу майже неможливо. Схожою роботою відзначився й головний герой цієї історії, хоча й не такою масштабною.

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Користувач з нікнеймом PoketDex також створив секретну базу, яку розмістив під своїм підвалом. Але найцікавіше, що у своїй роботі він вирішив відмовитися від перемикачів, кнопок та важелів, а також загалом від різноманітних класичних дверей. У своєму підвалі він розмістив акваріум з рибами, а також тераріум, у який поселив черепах. Саме останні тварини й стали своєрідним ключем до його прихованої бази.

Напевно, всі шанувальники Minecraft знають, що черепахи – це дружні моби, яких можна приручати та розводити. Зрозуміло, що й PoketDex це знав, а також він розповів ще чимало цікавого про цих віртуальних тварин. Річ у тім, що черепахи майже завжди плавають у воді, а на сушу вибираються вкрай рідко. Зазвичай вони це роблять лише для того, щоб відкласти яйця в пісок. Але найцікавіше, що черепахи намагаються повернутися у те місце, де вони самі народилися.

Геймер вирішив використати всю цю інформацію для того, щоб приховати вхід у свою секретну базу. Насправді працює все досить просто: спершу він запускає процес розмноження цих тварин, який завершується тим, що одна з черепах відкладає яйце в піску. А під цим місцем знаходиться спеціальна пластина, яку й активує тварина. Останнє потрібно для того, щоб відчинити двері у таємну кімнату. Також можна додати, що яйце після цього видаляється, а черепаха відправляється у воду.

Наостанок варто відзначити, що своїм записом PoketDex поділився на відомій платформі Reddit. А вже її користувачі дуже високо оцінили його роботу: понад 30 тисяч вподобань та майже 250 коментарів.

Таємна кімната користувача PoketDex: відео