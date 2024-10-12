Hogwarts Legacy отримає купу додаткового контенту у своєрідному DLC
Джерело:Insider Gaming
Журналіст Том Гендерсон повідомив, що зараз ведеться розробка Definitive Edition для гри Hogwarts Legacy, що принесе геймерам чимало нового контенту.
Hogwarts Legacy стала вельми успішною грою, як за оцінками, так і у фінансовому плані й, схоже, розробники та видавці вирішили заробити ще трохи грошенят.
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Масштабне доповнення для основної гри
Портал Insider Gaming отримав інформацію про те, що в активній розробці перебуває розширена версія гри Hogwarts Legacy з підзаголовком Definitive Edition.
Стверджується, що додатковий вміст цього видання також продаватиметься як окреме доповнення (DLC) для тих, хто вже володіє оригіналом.
За словами журналістів, Definitive Edition міститиме 10-15 годин контенту, серед якого нова сюжетна лінія, побічні квести, різні активності та предмети одягу.
Наразі невідомо, коли планується реліз оновленої версії гри, але існує велика ймовірність, що це відбудеться вже у 2025 році. Подейкують, що вартість апгрейду до Definitive Edition буде в межах 20-30 доларів.
Отож, шанувальникам Hogwarts Legacy залишається лише очікувати на офіційний анонс, який може не забаритися.