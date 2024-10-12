Hogwarts Legacy стала весьма успешной игрой, как по оценкам, так и в финансовом плане и, похоже, разработчики и издатели решили заработать еще немного деньжат.

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Масштабное дополнение для основной игры

Портал Insider Gaming получил информацию о том, что в активной разработке находится расширенная версия игры Hogwarts Legacy с подзаголовком Definitive Edition.

Утверждается, что дополнительное содержимое этого издания также будет продаваться как отдельное дополнение (DLC) для тех, кто уже владеет оригиналом.

По словам журналистов, Definitive Edition будет содержать 10-15 часов контента, среди которого новая сюжетная линия, побочные квесты, различные активности и предметы одежды.

Пока неизвестно, когда планируется релиз обновленной версии игры, но существует большая вероятность, что это произойдет уже в 2025 году. Поговаривают, что стоимость апгрейда до Definitive Edition будет в пределах 20-30 долларов.

Поэтому, поклонникам Hogwarts Legacy остается только ожидать официального анонса, который может не заставит себя ждать.