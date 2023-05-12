Дорожезну гру для Xbox 360 знайшли запакованою просто на смітнику

Дуже щасливий гравець знайшов дорогу гру для Xbox 360 на смітнику. Гра виявилась запечатаною з неушкодженою оригінальною упаковкою.

Коробка належить грі Armored Core: Verdict Day для Xbox 360. Вона не надто популярна у франшизі Armored Core, але оригінальна запечатана коробка може отримати доволі високу ціну на ринку сьогодні.

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Запакована гра на смітнику

Armored Core – це франшиза від FromSoftware, яка почалася в 90-х роках, задовго до Dark Souls, і наразі має понад десяток частин. Ігровий процес зазвичай зводиться до керування механізмами під час небезпечних місій, щоб заробити гроші та модифікувати робота.

Попри те, що франшиза є культовою, деякі записи користуються набагато більшою популярністю, ніж інші. Наприклад, Armored Core 5 отримав доволі погані відгуки, а в його прямого продовження Verdict Day теж усе пройшло не так добре.

Тепер один з геймерів знайшов цю гру просто на смітнику. Коробка все ще в доволі хорошому стані, і гра, ймовірно, теж працює. Хоча це неможливо знати, зберігаючи коробку запечатаною.

У коментарях геймери сказали, що йому дуже пощастило, коли він знайшли цю гру, оскільки вона може мати високу ринкову ціну. Windyandbreezy, наприклад, стверджує, що купив гру менш ніж за 5 доларів на GameStop кілька років тому, а згодом йому вдалося продати її за 90 доларів в Інтернеті.

Переглянувши eBay, ця заява видається правдоподібною. Хоча вживані видання не настільки дорогі, і їх можна придбати приблизно за 70 доларів, запечатані версії гри там можна знайти за понад 100 доларів, а одна коштує аж 170 доларів.