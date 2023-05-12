Коробка принадлежит игре Armored Core: Verdict Day для Xbox 360. Она не слишком популярна во франшизе Armored Core, но оригинальная запечатанная коробка может получить достаточно высокую цену на рынке сегодня.

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Упакованная игра на мусорнике

Armored Core – это франшиза от FromSoftware, которая началась в 90-х годах, задолго до Dark Souls, и сейчас имеет более десятка частей. Игровой процесс обычно сводится к управлению механизмами во время опасных миссий, чтобы заработать деньги и модифицировать работу.

Несмотря на то, что франшиза является культовой, некоторые записи пользуются гораздо большей популярностью, чем другие. К примеру, Armored Core 5 получил довольно плохие отзывы, а у его прямого продолжения Verdict Day тоже все прошло не так хорошо.

Теперь один из геймеров нашел эту игру прямо на свалке. Коробка все еще в достаточно хорошем состоянии, и игра, вероятно, тоже работает. Хотя это невозможно знать, сохраняя коробку запечатанной.

В комментариях геймеры сказали, что ему очень повезло, когда он обнаружил эту игру, поскольку она может иметь высокую рыночную цену. Windyandbreezy, например, утверждает, что купил игру менее чем за 5 долларов на GameStop несколько лет назад, а затем ему удалось продать ее за 90 долларов в Интернете.

Просмотрев eBay, это заявление кажется правдоподобным. Хотя подержанные издания не столь дороги, и их можно приобрести примерно за 70 долларов, запечатанные версии игры там можно найти более чем за 100 долларов, а одна стоит аж 170 долларов.