У сучасному світі відеоігри безумовно є одним із найпопулярніших способів відпочинку. Проте часто вони бувають занадто складними та можуть призвести до стресових ситуацій, особливо це стосується змагальних ігор, якими і є більшість багатокористувацьких FPS. Щоб дослідити це питання, вченими Університету Лідса, за підтримки компанії BetVictor, було проведено цікаве дослідження у якому ті порівняли чотири найпопулярніші шутери.
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Отож, 32 геймери, що зголосилися стати "піддослідними" мали зіграти у 4 гри: Apex Legends, Call of Duty: Warzone, CS:GO та PUBG. При цьому дослідники пильно стежили за їх ігровим процесом, за допомогою різноманітних приладів, аналізуючи частоту серцевих скорочень гравців до, під час і після ігор, а також вимірюючи рівень їх тривоги та кров'яний тиск.
Як ви можете бачити на графіку нижче, Apex Legends виявилася грою, що викликає найбільший приріст частоти серцевих скорочень. Це означає, що саме гравці в королівську битву від Respawn Entertainment в середньому зазнавали найбільшого напруження під час матчів.
Частота серцевих скорочень гравців до і після вибраної гри / зображення betvictor.com
Цікавим відкриттям стало те, що CS: GO виявилася єдиною грою, в якій спостерігалося загальне зниження частоти серцевих скорочень, що, ймовірно, зумовлено більш повільним та методичним характером гри.
Що стосується стресу, то дослідження показало, що навіть попри ріст частоти серцевих скорочень – його рівень, після гри в абсолютно всі представлені тайтли, ставав меншим.
CS: GO виявилася найкращою грою для полегшення стресу / зображення betvictor.com
Таким чином, навіть при невеликому розмірі вибірки "піддослідних", дослідження доводить, що такі напружені змагальні проєкти як Warzone все ж дійсно дозволяють геймерам розслабитися та випустити пар. Однак гравцям в Apex Legends, мабуть, все ж варто пошукати для цього нову гру.