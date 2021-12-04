Дослідження назвало найбільш стресовий багатокористувацький шутер – CS: GO на останньому місці

Університет Лідса та компанія BetVictor провели дослідження про найбільш і найменш стресові багатокористувацькі шутери і результати можуть вас дещо здивувати. Детальніше у матеріалі.

У сучасному світі відеоігри безумовно є одним із найпопулярніших способів відпочинку. Проте часто вони бувають занадто складними та можуть призвести до стресових ситуацій, особливо це стосується змагальних ігор, якими і є більшість багатокористувацьких FPS. Щоб дослідити це питання, вченими Університету Лідса, за підтримки компанії BetVictor, було проведено цікаве дослідження у якому ті порівняли чотири найпопулярніші шутери.

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Отож, 32 геймери, що зголосилися стати "піддослідними" мали зіграти у 4 гри: Apex Legends, Call of Duty: Warzone, CS:GO та PUBG. При цьому дослідники пильно стежили за їх ігровим процесом, за допомогою різноманітних приладів, аналізуючи частоту серцевих скорочень гравців до, під час і після ігор, а також вимірюючи рівень їх тривоги та кров'яний тиск.

, що усі геймери, які брали участь у дослідженні, були віком від 20 до 26 років і мали різний рівень навичок у відеоіграх від "хороших" до "експертних".

Як ви можете бачити на графіку нижче, Apex Legends виявилася грою, що викликає найбільший приріст частоти серцевих скорочень. Це означає, що саме гравці в королівську битву від Respawn Entertainment в середньому зазнавали найбільшого напруження під час матчів.

Частота серцевих скорочень гравців до і після вибраної гри / зображення betvictor.com

Цікавим відкриттям стало те, що CS: GO виявилася єдиною грою, в якій спостерігалося загальне зниження частоти серцевих скорочень, що, ймовірно, зумовлено більш повільним та методичним характером гри.

Що стосується стресу, то дослідження показало, що навіть попри ріст частоти серцевих скорочень – його рівень, після гри в абсолютно всі представлені тайтли, ставав меншим.

CS: GO виявилася найкращою грою для полегшення стресу / зображення betvictor.com

Таким чином, навіть при невеликому розмірі вибірки "піддослідних", дослідження доводить, що такі напружені змагальні проєкти як Warzone все ж дійсно дозволяють геймерам розслабитися та випустити пар. Однак гравцям в Apex Legends, мабуть, все ж варто пошукати для цього нову гру.