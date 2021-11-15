Дослідження назвало жанр відеоігор із найбільш токсичними гравцями

Портал PickFu спільно з Utopia Analytics провів опитування щодо токсичної поведінки у відеоіграх і деякі його результати направду дивують. Детальніше у матеріалі.

Для мільйонів геймерів у всьому світі відеоігри є невичерпним джерелом радості та позитиву, місцем де вони вчаться командної роботи, розвивають уяву, показують власну індивідуальність та заводять дружбу. На жаль, існують ті, хто так чи інакше своєю поведінкою та словами здатні зіпсувати враження від гри іншим гравцям.

Неочікуваний переможець Дослідження назвало найбільш ненависний відеоігровий бренд у світі: мапа результатів по країнах

Часто люди звертаються до ігор, щоб втекти від проблем реальності, сподіваючись, що віртуальні світи, в які вони потрапляють, будуть безпечними та веселими. Проте іноді токсичність інших користувачів псує всю насолоду та змушує геймерів відмовлятися від гри у ті чи інші проєкти. Зрозуміло, що перш за все це стосується онлайн-ігор.

Звіт PickFu та Utopia Analytics показав, що 70% геймерів зазнали або стали свідками токсичної поведінки чи знущань з боку інших гравців. Серед об'єктів харасменту одразу 49% респондентів назвали певні риси їхньої особистості.

Типи токсичності в іграх / зображення pickfu.com

Таким чином 18% з них розповіли, що стикалися з неадекватними коментарями щодо своєї статі, 16% зазнали насмішок та знущань через свою етнічну приналежність, а 15% повідомили, що пережили глузування через свою сексуальну орієнтацію. Решту 51% склали різноманітні причини: від поганих навичок в грі до соціального статусу та іншого.

З 489 опитаних жінок 149 були безпосередніми жертвами токсичної поведінки в іграх, а це майже кожна третя геймерка. До того ж з цих 149 жінок 107 (72%) заявили, що жорстоке поводження носило мізогінний характер.

Типи причин, що викликали негативну поведінку за статтю респондентів​ / зображення pickfu.com

Найбільшим сюрпризом стало те, що жанром із найбільшою кількістю токсичних користувачів, випередивши шутери, симулятори та навіть такі MOBA як Dota 2, виявилися онлайн RPG, особливо на мобільних пристроях. Понад 400 опитаних геймерів повідомили, що під час гри у RPG на Android або iOS понад 50% з них стикалися або були свідками токсичної поведінки.

Жанри з найбільшою кількістю токсичних гравців / зображення pickfu.com

Ні для кого не таємниця, що цькування в Інтернеті може серйозно вплинути на психічне здоров'я людини, і це найбільш небезпечно в умовах пандемії, коли все більше людей звертаються до онлайн-ігор як до джерела соціальної взаємодії.

Сподіваємося, розробники продовжать знаходити нові ефективні способи боротьби з токсичністю у своїх проєктах та створювати доброзичливі геймерські спільноти.