Для миллионов геймеров во всем мире видеоигры являются неисчерпаемым источником радости и позитива, где они учатся командной работе, развивают воображение, показывают собственную индивидуальность и заводят дружбу. К сожалению, существуют те, кто, так или иначе, своим поведением и словами способны испортить впечатление от игры другим игрокам.

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Часто люди обращаются к играм, чтобы избежать проблем реальности, надеясь, что виртуальные миры, в которые они попадают, будут безопасными и веселыми. Однако иногда токсичность других пользователей портит все удовольствие и заставляет геймеров отказываться от игры в те или иные проекты. Понятно, что, прежде всего, это касается онлайн-игр.

Отчет PickFu и Utopia Analytics показал, что 70% геймеров испытали или стали свидетелями токсического поведения или издевательств со стороны других игроков. Среди объектов харасмента сразу 49% респондентов назвали некоторые черты их личности.

Типы токсичности в играх / изображение pickfu.com

Таким образом 18% из них рассказали, что сталкивались с неадекватными комментариями относительно своего пола, 16% подверглись насмешкам и издевательствам из-за своей этнической принадлежности, а 15% сообщили, что пережили насмешки из-за своей сексуальной ориентации. Остальные 51% составили разные причины: от плохих навыков в игре до социального статуса и прочего.

Из 489 опрошенных женщин 149 являлись непосредственными жертвами токсического поведения в играх, а это почти каждая третья геймерка. К тому же из этих 149 женщин 107 (72%) заявили, что жестокое обращение носило мизогонный характер.

Типы причин, вызвавших негативное поведение по статье респондентов / изображение pickfu.com

Самым большим сюрпризом стало то, что жанром с наибольшим количеством токсичных пользователей, опередив шутеры, симуляторы и даже такие MOBA как Dota 2, оказались онлайн RPG, особенно на мобильных устройствах. Более 400 опрошенных геймеров сообщили, что во время игры в RPG на Android или iOS более 50% из них сталкивались или были свидетелями токсического поведения.

Жанры с наибольшим количеством токсичных игроков / изображение pickfu.com

Ни для кого не секрет, что травля в Интернете может серьезно повлиять на психическое здоровье человека, и это наиболее опасно в условиях пандемии, когда все больше людей обращаются к онлайн-играм как к источнику социального взаимодействия.

Надеемся, разработчики продолжат находить новые эффективные способы борьбы с токсичностью в своих проектах и создавать дружелюбные геймерские сообщества.