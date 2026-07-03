Усі команди, що пройшли кваліфікацію на Кубок кіберспорту Dota 2

Кіберспортивний світ завмер у передчутті масштабного протистояння національних збірних. Після завершення напружених регіональних відборів став відомий майже повний список команд, які поборються за титул чемпіона та значний призовий фонд у дисципліні Dota 2.

Як проходили відбори та хто став фаворитом гонки?

Масштабний турнір Esports Nations Cup (ENC) з Dota 2 виходить на фінішну пряму підготовчого етапу. Організатори завершили регіональні онлайн-кваліфікації, що дозволило сформувати основну сітку учасників. У змаганнях візьмуть участь 32 національні збірні, які розіграють між собою призовий фонд у розмірі 1,5 мільйона доларів. На початковому етапі свою участь підтвердили 88 національних складів, проте лише найкращі пройшли сито відбору, пише видання Insider Gaming.

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До 16 команд, які отримали прямі запрошення завдяки високим індивідуальним рейтингам гравців, приєдналися ще 14 переможців кваліфікацій. Останні два місця зарезервовані під спеціальні слоти: один отримала Саудівська Аравія як господарська зона, а доля останнього визначиться згодом.

Тріумф фаворитів та несподівані камбеки

Збірна Канади підтвердила свій статус одного з головних претендентів на перемогу. Команда легко пройшла північноамериканську кваліфікацію, спираючись на величезний досвід зірок світового рівня. До складу увійшли такі імениті гравці, як Куртіс "Aui_2000" Лінг та Таль "Fly" Айзік. Для Канади це вже восьма дисципліна в рамках ENC, у якій вона виборола право на участь. Таким чином країна зрівнялася за цим показником із Бразилією, Францією та Китаєм, поступаючись лише США, які мають 10 кваліфікацій.

Не менш драматичним став шлях збірної Великої Британії. Під керівництвом відомого коментатора Робсона "TeaGuvnor" Меррітта команда продемонструвала справжню волю до перемоги в нижній сітці. Після поразки від французів британці здолали опір Швейцарії та Бельгії, а у вирішальному матчі взяли реванш у збірної Франції, вибивши її з турніру.

Схожу стійкість виявили представники Еквадору в Південній Америці. Попри поразку від Болівії на старті, вони пройшли через сітку переможених, вибили Аргентину та Чилі, а у фіналі знову зустрілися з Болівією та цього разу святкували перемогу. Тим часом збірні Перу, Чехії та Лівану домінували у своїх регіонах, впевнено посівши перші місця.

Географія учасників та нові імена

Список кваліфікованих націй демонструє широке глобальне охоплення турніру. Від Східної Європи на чемпіонат поїдуть Греція та Чехія, а Західну представлятимуть Фінляндія та Велика Британія. Центральну Азію та Близький Схід презентують Ліван і Киргизстан. Для цих країн Dota 2 стала лише другою дисципліною в історії ENC, у якій вони змогли пройти відбір.

Південно-Східну Азію та Океанію представлять Філіппіни та Таїланд, тоді як від Південної та Східної Азії виступлять Пакистан і Монголія. Окреме місце в списку посідає Південно-Африканська Республіка, яка виборола квоту для регіону Африки на південь від Сахари.

Турнір ENC з Dota 2 стане частиною ширшої кіберспортивної події – Esports World Cup. Глядачі очікують на дебютний розіграш титулу, де зійдуться як досвідчені ветерани, так і молоді таланти, що захищають честь своїх прапорів.