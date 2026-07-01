Драматичний фінал європейського відбору

Українська організація Natus Vincere, відома в усьому світі як "Народжені перемагати", офіційно припинила боротьбу за право виступити на головній сцені The International 2026. Колектив не зміг подолати бар'єр закритої кваліфікації в європейському регіоні, що стало справжнім розчаруванням для фанатів Dota 2. Про це пише GosuGamers.

Дивіться також Українська команда виграла перший сезон Super DraculaN

Шлях NAVI у відбіркових змаганнях розпочався досить оптимістично. У першому ж матчі українці впевнено розправилися з командою MODUS з рахунком 2 – 0 за картами. Проте вже у наступному раунді "жовто-чорні" зіткнулися з серйозним опором з боку Nigma Galaxy, поступившись їм з аналогічним результатом 0 – 2.

Опинившись у нижній сітці, де кожна наступна поразка означала остаточний виліт, NAVI зуміли зібратися і переграли колектив MOUZ.

Вирішальним випробуванням став поєдинок проти команди HULIGANI, яка раніше була відома під назвою L1GA TEAM. У напруженій боротьбі NAVI поступилися з рахунком 1 – 2, що назавжди закрило для них двері на цьогорічний чемпіонат світу.

Склад NAVI у цьому сезоні складався переважно з молодих талантів: Тараса "gotthejuice" Ліннікова, Артема "Niku" Бачкура, Юрія "pma" Проца та Станіслава "Riddys" Мітрошкіна. П'ятим учасником команди став представник Казахстану Тамір "daze" Токпанов, а тренував колектив данець Аске "Cy-" Ларсен. Попри зусилля гравців, їм не вдалося повторити або покращити результат 2025 року, коли NAVI посіли підсумкове 14 – 15 місце на The International. Минулорічний виступ був знаковим, адже став для організації першою появою на турнірах серії TI з 2019 року.

Хто поїде на головний турнір року?

Тим часом запекла відбіркова кампанія визначила дев'ять команд, які приєднаються до семи власників прямих запрошень:

Серед тріумфаторів кваліфікацій у Європі – команди HULIGANI, TEAM VISION, Nigma Galaxy та росіяни з Team Spirit.

Китайську кіберспортивну сцену представлятимуть Team Resilience та Vici Gaming.

Від Південної Америки на турнір поїде LGD Gaming.

В інших регіонах перемогу святкували OG (Південно-Східна Азія) та GamerLegion (Північна Америка).

Окремої уваги заслуговує ситуація в північноамериканському регіоні. Команда GamerLegion стала там єдиним представником, оскільки сцена Dota 2 у цій частині світу переживає глибоку кризу. У відборі їм протистояли лише три маловідомі колективи, яких фаворити обіграли без особливих зусиль.

Кого запросили поза кваліфікаціями

The International 2026 відбудеться у Шанхаї з 13 по 23 серпня. Масштабні змагання прийматиме SPD Bank Oriental Sports Center. Загалом у турнірі візьмуть участь 16 найсильніших команд світу. Сім з них отримали прямі інвайти завдяки своїм стабільним результатам протягом ігрового року.

До списку обраних потрапили Aurora Gaming, BetBoom Team, Team Falcons, Team Liquid, 1w Team, Xtreme Gaming, Team Yandex і BoomBoys, як показують дані Liquipedia.

Чинним чемпіоном TI є Team Falcons, які в минулому гранд-фіналі вибороли перемогу в Xtreme Gaming з рахунком 3 – 2.

Для багатьох команд, як-от HULIGANI, вихід на такий рівень став справжньою сенсацією. Цей колектив не лише вибив NAVI, а й у вирішальному матчі за третій європейський слот переграв досвідчених Virtus.pro з рахунком 2 – 1.

Наразі повний склад учасників фінальної частини чемпіонату світу сформовано, і фанати з усього світу готуються до головного свята кіберспорту в серпні.