Хто переміг на Super DraculaN Season 1

Перший сезон престижного турніру Digital Crusade Super DraculaN у Бухаресті завершився переконливою перемогою українського колективу Inner Circle. У напруженому гранд-фіналі, що проходив у форматі до трьох перемог, українці здолали команду Acend із рахунком 3 – 1. Цей успіх приніс організації перший в її історії трофей, зафіксований на порталі HLTV, а також головний приз у розмірі 60 тисяч доларів із загального фонду в 150 тисяч доларів, повідомляє HLTV.

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Фінальна серія розпочалася для Inner Circle з певних труднощів. На першій мапі, Mirage, український колектив впевнено лідирував із рахунком 10:6, проте не зміг втримати перевагу та поступився супернику (11:13). Попри цей прикрий епізод, гравці не втратили концентрації та перехопили ініціативу. Наступні три мапи пройшли під диктовку "Внутрішнього кола": Dust2 завершилася з рахунком 13:10, Overpass – 13:8, а фінальну крапку поставили на Ancient, де зафіксували аналогічний результат 13:8.

Особливий внесок у перемогу на вирішальній мапі зробив капітан команди Віктор "onic" Бабій. Його індивідуальний рейтинг на Ancient склав вражаючі 1,49, що стало логічним завершенням домінування команди в серії.

Загалом статистика гравців Inner Circle свідчить про злагоджену командну роботу: Едуард "zeRRoFIX" Петровський та Данило "headtr1ck" Валітов зробили по 64 вбивства кожен, а Давид "Dawy" Бібік та Арсеній "cptkurtka023" Деревінський забезпечували стабільну підтримку впродовж усієї зустрічі.

Шлях до тріумфу

Шлях Inner Circle до чемпіонського титулу був насиченим та складним. На стадії плей-оф вони вибили бразильський колектив Sharks, продемонструвавши волю до перемоги після поразки на першій мапі. Цікаво, що попри перебування в одній групі на початковому етапі, фіналісти жодного разу не зустрічалися між собою безпосередньо в межах цього турніру до вирішального матчу. До цього остання очна дуель команд відбулася на португальському LAN-турнірі BC Game Masters Championship Season 2, де українці також виявилися сильнішими.

Цей тріумф став важливою віхою в історії команди, яка переживала непростий період після відходу Артема "cairne" Мушинського. Оновлення складу та приєднання 21-річного Данила "headtr1ck" Валітова суттєво посилило колектив. Першим дзвіночком майбутнього успіху стала "бронза" на BCG Masters S2, а золото в Бухаресті підтвердило правильність обраного курсу. Завдяки цій перемозі Inner Circle злетіли на 27 місце в актуальному рейтингу VRS.

Турнір, повний сюрпризів

Турнір Super DraculaN Season 1 приніс чимало сюрпризів. Головні фаворити змагань, команда GamerLegion, несподівано провалилися, посівши останнє місце та втративши 58 очок у світовому рейтингу. Водночас успішний виступ у Бухаресті дозволив одразу семи командам піднятися на дев'ять або більше позицій у табелі рангів, що підкреслює високий рівень конкуренції на румунській арені.

Тепер українські вболівальники з нетерпінням чекають на наступні виступи Inner Circle, адже команда довела свою здатність перемагати сильних європейських опонентів.