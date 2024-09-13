Розклад на 2025 рік

У 2025 році відбудеться два офлайн-чемпіонати. Вони отримали назву FISSURE PLAYGROUND і призові фонди в 1 мільйон доларів кожен. Серія FISSURE Universe збереже свою назву й концепцію: у 2025 році пройдуть чотири турніри, кожен з яких буде виключно онлайн, пише 24 Канал.

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FISSURE Universe:

18 березня – 27 березня, призовий фонд 650 000 доларів.

27 червня – 6 липня, призовий фонд 250 000 доларів.

2 – 10 серпня, призовий фонд 250 000 доларів.

16 – 22 грудня, призовий фонд 250 000 доларів.

FISSURE PLAYGROUND:

24 січня – 2 лютого, призовий фонд 1 000 000 доларів.

24 жовтня – 2 листопада, призовий фонд 1 000 000 доларів.

Розклад турнірів на 2026 рік

Турнір 1: 23 січня – 1 лютого.

Турнір 2: 28 березня – 5 квітня.

Турнір 3: 28 квітня – 7 травня.

Турнір 4: 29 червня – 5 липня.

Турнір 5: 30 липня – 9 серпня.

Турнір 6: 14 – 25 жовтня.

Турнір 7: 1 – 10 грудня.

Раніше FISSURE повідомила, що проведе першу BetBoom Dacha Belgrade із глядачами. Змагання прийме Белград з 19 по 26 жовтня. Учасники з усього світу розділять між собою мільйон доларів.

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