Геймери-шахраї зовсім нічого не підозрювали, коли вирішили відкрити ігровий подарунок, який називався "сезонною нагородою". У кожному з таких був токсичний шматок вугілля, що призводить до постійного бану.

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Підступний бан у Dota 2

Саме це сталося зі стримером Dota 2 Мейсоном Венне, відомим як Mason. Він з подивом побачив, що його акаунт забанили після того, як він відкрив подарунок від Valve під час трансляції.

У наступному пості Мейсон зізнався в шахрайстві й попросив вибачення за те, що найняв "фермера", який накручував йому бали в грі. Стример просить зняти з нього бан.

Я повністю розумію, що вчинив неправильно, і знаю, що це важке прохання, але я прошу про поблажливість. За 13 років гри в Dota 2 я ніколи не робив нічого подібного, і коли я зрозумів, що це неправильний шлях, я одразу припинив,

– запевняє Mason.

Стример попросив у Valve про другий шанс і запевнив, що більше ніколи не вдасться до шахрайства. Поки невідомо, чи скасує студія заборону, адже вона відома своєю жорсткою позицією щодо геймерів-шахраїв.