Dota 2 раптом знову стала популярною і досягла рекордної кількості гравців

Dota 2 досягла найвищого онлайну з червня 2016 року. У неділю, 25 жовтня, у гру одночасно грали 1 097 854 людини.

Що спричинило сплеск інтересу?

Це вже третій вікенд поспіль, коли в Dota 2 одночасно грає понад мільйон людей, пише GosuGamers. Дані про піковий онлайн взяли зі SteamDB. Інтерес до гри зріс після виходу скарбниці Trove of Terror із косметикою високої рідкісності. Головною її прикрасою став новий Tidehunter Arcana, який з'явився 7 жовтня.

Після запуску скарбниці пікові показники виглядали так: 1,03 мільйона гравців 11 жовтня, 1,009 мільйона 18 жовтня та 1,1 мільйона 25 жовтня. Останній результат перевищив цифри, які гра показувала востаннє аж у червні 2016 року, тож став новим піком за десятиліття.

Які рекорди були в Dota 2 раніше?

Гра вийшла у 2013 році, а найпопулярнішими її роками були 2016 та 2017. Тоді пікові значення стабільно перевищували мільйон гравців. Абсолютний рекорд належить березню 2016 року, коли в Dota 2 одночасно грали 1 295 114 людей. Тоді навколо гри панував величезний ажіотаж: щойно завершився Shanghai Major, а наприкінці місяця добігав кінця термін придбання зимового Battle Pass.

Згодом онлайн поступово впав із позначки мільйона до стабільних піків у 600 – 900 тисяч гравців. Траплялися й окремі сплески, зазвичай через великі турніри чи нову косметику. У березні 2019 року гра знову перетнула мільйонну межу після виходу нового героя Mars. У жовтні 2022 року це сталося, коли Valve запровадила "Swag Bag" із безплатною арканою та іншими нагородами.

Чи не накручують цифри боти?

Новий рекорд викликав у спільноти питання, чи не роздувають його боти. Сумніви зрозумілі: окрім Trove of Terror, Valve не додавала до гри багато привабливих оновлень. Dota 2 уже понад 210 днів не отримувала нового ігрового патча, тож нинішній цикл Patch 7.41 став одним із найтриваліших в історії гри.

На Reddit частина гравців скаржиться на велику кількість ботів, зокрема в Unranked-матчах. Найбільше це може зачіпати новачків, адже для доступу до рейтингових матчів їм потрібно набрати певний час у грі. Інші стверджують, що ботів більше в Dota 2 Arcade, де розробники нібито використовують фейкові акаунти, щоб підняти свої ігри на вершину списку "Most Played" і залучити справжніх гравців.

Думки розділилися. Дехто захищає справжність нинішнього сплеску: одні гравці помітили коротший час очікування матчу, інші кажуть, що якість матчів "погіршується". Проте вони пояснюють це припливом нових гравців або тих, хто повернувся, а не ботами.