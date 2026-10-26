Dota 2 внезапно вновь стала популярной и достигла рекордной отметки игроков

Что вызвало всплеск интереса?

Это уже третий уик-энд подряд, когда в Dota 2 одновременно играет более миллиона человек, пишет GosuGamers. Данные о пиковом онлайне взяты из SteamDB. Интерес к игре вырос после выхода сундука Trove of Terror с косметикой высокой редкости. Его главным украшением стал новый Tidehunter Arcana, который появился 7 октября.

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После запуска сундука пиковые показатели выглядели так: 1,03 миллиона игроков 11 октября, 1,009 миллиона 18 октября и 1,1 миллиона 25 октября. Последний результат превысил цифры, которые игра демонстрировала в последний раз еще в июне 2016 года, и стал новым пиком за десятилетие.

Какие рекорды были в Dota 2 ранее?

Игра вышла в 2013 году, а самыми популярными для нее годами были 2016 и 2017. Тогда пиковые значения стабильно превышали миллион игроков. Абсолютный рекорд принадлежит марту 2016 года, когда в Dota 2 одновременно играли 1 295 114 человек. Тогда вокруг игры царил огромный ажиотаж: только что завершился Shanghai Major, а в конце месяца истекал срок приобретения зимнего Battle Pass.

Впоследствии онлайн постепенно снизился с отметки в миллион до стабильных пиков в 600–900 тысяч игроков. Встречались и отдельные всплески, обычно из-за больших турниров или выхода новой косметики. В марте 2019 года игра снова преодолела миллионный рубеж после выхода нового героя Mars. В октябре 2022 года это произошло, когда Valve ввела "Swag Bag" с бесплатной арканой и другими наградами.

Не накручивают ли цифры боты?

Новый рекорд вызвал у сообщества вопрос, не раздувают ли его боты. Сомнения понятны: кроме Trove of Terror, Valve не добавляла в игру много привлекательных обновлений. Dota 2 уже более 210 дней не получала нового игрового патча, поэтому нынешний цикл Patch 7.41 стал одним из самых длительных в истории игры.

На Reddit часть игроков жалуется на большое количество ботов, в частности в матчах без рейтинга. Больше всего это может беспокоить новичков, ведь для доступа к рейтинговым матчам им нужно набрать определенное время в игре. Другие утверждают, что ботов больше в Dota 2 Arcade, где разработчики якобы используют фейковые аккаунты, чтобы поднять свои игры на вершину списка "Most Played" и привлечь настоящих игроков.

Мнения разделились. Некоторые защищают подлинность нынешнего всплеска: одни игроки заметили сокращение времени ожидания матча, другие говорят, что качество матчей "ухудшается". Однако они объясняют это притоком новых или вернувшихся игроков, а не ботами.