Кумедний мод для Fallout 4 робить банани найсмертоноснішою зброєю в грі: цікаве відео

Шанувальник Fallout 4 знайшов на просторах мережі напрочуд дотепну модифікацію для улюбленої гри, яка додає в неї банани та перетворює їх на смертоносну зброю. Подробиці – у матеріалі.

Модифікації для ігор можуть бути найрізноманітнішими: від тих, що серйозно покращують якісь аспекти ігрового процесу до тих, які просто змінюють обличчя головного героя на відомого актора.

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Один фанат Fallout 4 знайшов мод, який, здається, існує лише для того аби смішити геймерів та любителів німого кіно.

У ролику, опублікованому на Reddit користувачем SmoothAsMarble, показано, як гравець знаходить банан посеред Даймонд Сіті.

З'ївши його, він отримав предмет під назвою "Міна з бананової шкірки". Потім геймер продемонстрував цю чудернацьку зброю в дії, кинувши "міну" під ноги NPC, який "посковзнувся" на ній з веселим звуком та впав без духу.

Найсмертоносніша зброя у Fallout 4: відео

У той час як більшість модифікацій для Fallout 4 напрочуд серйозні та намагаються відповідати загальному тону гри, приємно бачити, що існують моди, які роблять протилежне і дозволяють гравцям посміятися від душі.