Модификации для игр могут быть самыми разными: от серьезно улучшающих какие-либо аспекты игрового процесса до тех, что просто меняют лицо главного героя на известного актера.

Важно PIN-UP Foundation помог киевской больнице "Феофания" медикаментами

Один фанат Fallout 4 нашел мод, который, кажется, существует лишь для того, чтобы смешить геймеров и любителей немого кино.

В ролике, опубликованном на Reddit пользователем SmoothAsMarble, показано, как игрок находит банан среди Даймонд Сити.

Съев его, он получил предмет под названием "Мина из банановой шкурки". Затем геймер продемонстрировал это причудливое оружие в действии, бросив "мину" под ноги NPC, который "поскользнулся" на ней с веселым звуком и упал замертво.

Самое смертоносное оружие в Fallout 4: видео

В то время как большинство модификаций для Fallout 4 удивительно серьезны и пытаются соответствовать общему тону игры, приятно видеть, что существуют моды, которые делают противоположное и позволяют игрокам посмеяться от души.