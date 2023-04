Новый мод для проблемного ПК порта The Last of Us Part 1 позволяет игрокам управлять альтернативной версией Джоэла.

Сериал "Последние из нас" от HBO стал настоящим хитом как по рейтингам, так и по оценкам поклонников оригинала, что обеспечило ему статус одной из самых удачных адаптаций видеоигр.

Пожалуй, наиболее узнаваемым лицом телевизионной версии стал Педро Паскаль, которому досталась роль главного героя игры – Джоэла Миллера.

Для тех, кто после просмотра адаптации решил пройти игру и уже привык к Паскалю в главной роли, энтузиаст под ником Speclizer в сотрудничестве с компанией Alpha Studios, специализирующейся на визуальных эффектах, приготовили специальную модификацию, меняющую классическую модель персонажа на известного актера.

Педро Паскаль в The Last of Us Part 1: видео

Порой результат выглядит довольно жутко, а иногда кажется, что оригинальное лицо персонажа и лицо Паскаля сменяют друг друга, однако это только ранняя версия модификации, поэтому огрехи скорее всего исправят со временем.

В любом случае сама модель персонажа все еще поражает и это можно назвать одним из немногих достоинств версии The Last of Us Part 1 для ПК, учитывая ее ужасное техническое состояние, кое-где даже портящее культовые сцены проекта.