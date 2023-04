Многие геймеры были в восторге, узнав, что ремейк игры PlayStation выйдет на ПК. Впрочем, проблемы с производительностью и ошибки в The Last of Us привели к тому, что релиз получился несколько хуже звездного старта.

Ошибка испортила один из самых известных эпизодов игры

Снимок экрана, опубликованный геймером, показывает иронический пример многих ошибок, с которыми игроки столкнулись во время игры The Last of Us Part 1 на ПК.

Ошибка произошла, когда геймер дошел до культовой сцены из The Last of Us, где Джоэл и Элли наталкивается на редкий момент красоты в безлюдном мире игры, наталкиваясь на потрясающий вид на Государственный дом в Бостоне, сияющий среди руин города.

Благодаря досадному графическому глюку трогательная сцена, которую с теплотой вспоминают многие поклонники игры, почти полностью закрыта непрозрачным белым свечением.

Что делает эту ошибку столь незабываемой, так это ироничное время ее появления, с субтитрами на скриншоте, где Элли заявляет, что "вы не можете отрицать этот пейзаж", когда она смотрит в ослепительную дымку.