Багато геймерів були в захваті, дізнавшись, що ремейк гри PlayStation вийде на ПК. Втім, проблеми з продуктивністю та помилки в The Last of Us призвели до того, що реліз вийшов дещо гіршим, ніж зірковий старт.

Читайте також Як грати відповідально: 5 корисних порад для гемблерів

Помилка зіпсувала один з найвідоміших епізодів гри

Знімок екрана, опублікований геймером, демонструє іронічний приклад багатьох помилок, з якими гравці зіштовхнулися під час гри The Last of Us Part 1 на ПК.

Помилка сталася, коли геймер дійшов до культової сцени з The Last of Us, де Джоел і Еллі натрапляє на рідкісну мить краси в безлюдному світі гри, натрапляючи на приголомшливий вид на Державний будинок у Бостоні, що сяє серед руїн міста.

Завдяки прикрому графічному глюку зворушлива сцена, яку з теплотою згадують багато шанувальників гри, майже повністю закрита непрозорим білим світінням.

Що робить цю помилку такою незабутньою, так це іронічний час її появи, із субтитрами на скріншоті, де Еллі заявляє, що "ви не можете заперечувати цей краєвид", коли вона дивиться в сліпучий серпанок.