Хелена Тейлор озвучувала відьму Байонетту в попередніх частинах гри, але на пропозицію співпраці щодо Bayonetta 3 не пристала. Тепер вона просить бойкотувати гру.

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Бойкот через "надто низьку" оплату

Хелена Тейлор звернулася до фанатів з закликом до бойкоту PlatinumGames і Nintendo. Вона повідомила, що за роботу їй запропонували всього 4 тисячі доларів. За офіційним курсом НБУ, нині це майже 147 тисяч гривень.

Тепер актриса записала цілу серію відеороликів з закликами бойкотувати гру. Замість того, щоб її купувати, вона просить шанувальників пожертвувати гроші на благодійність.

Я не хотіла всього світу й не просила занадто багато. Я просто просила гідну, прийнятну заробітну плату. Те, що вони зробили, було законним, але аморальним,

– заявила Хелена Тейлор.

Далі вона пояснила, що було непросто попросити вболівальників бойкотувати гру, але вона вирішила зробити це, щоб "виступити на знак солідарності з людьми в усьому світі, які не отримують належної винагороди за свої таланти".

Тейлор також додала, що страждала від депресії та тривоги, які спонукали її до самогубства. Вона також стверджувала, що PlatinumGames спонукала конфлікти в розкладі, на що актриса сказала, що у неї немає на це часу.

Bayonetta 3