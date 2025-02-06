У Electronic Arts знайшли дуже дивну причину, щоб пояснити провал Dragon Age: The Veilguard

Видавці Dragon Age: The Veilguard з Electronic Arts вочевидь не надто розуміють причини фінансового провалу гри, адже висунули вельми абсурдну теорію, яка лише насмішила геймерів.

У EA вочевидь вважають, що нова Dragon Age уникла б проблем з продажами, якби у ній був онлайн-режим, інформує 24 Канал з посиланням на PC Gamer.

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Абсурдне припущення розсмішило геймерів

Фанати франшизи Dragon Age чекали на нову частину понад десять років, але The Veilguard за великим рахунком не виправдала не лише їхніх очікувань, але й сподівань EA щодо продажів. В компанії видавця не дорахувалися цілих 50 відсотків прибутку, продавши лише 1,5 мільйона копій.

Трейлер гри – дивіться відео

Як повідомляють джерела видання PC Gamer, під час останнього звітного дзвінка щодо фінансів, генеральний директор EA Ендрю Вілсон прокоментував провальні продажі The Veilguard.

Функціонер висловив доволі неочікувану думку, заявивши, що якби у RPG від BioWare були елементи "лайв-сервісу" та онлайн компонент, то це могло б сприяти більшому успіху гри.

Щоб вийти за межі основної аудиторії, ігри повинні безпосередньо відповідати зростаючим вимогам гравців, які все більше прагнуть до функцій спільного світу,

– вважає CEO.

Вілсон вважає, що оцінки гри від критиків доводять якість проведеної BioWare роботи, але The Veilguard просто не витримала конкуренції на ринку саме через відсутність онлайн елементів ігрового процесу.

Цікаво, що спочатку "лайв-сервіс" планувався як частина проєкту, але у 2021 році від цієї ідеї відмовились через успіхи однокористувацьких проєктів студій під егідою EA.

У соцмережах геймери висміяли думку Ендрю Вілсона, заявивши що відсутність онлайну точно не є причиною провалу проєкту.