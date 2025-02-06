В Electronic Arts нашли очень странную причину, чтобы объяснить провал Dragon Age: The Veilguard

Издатели Dragon Age: The Veilguard из Electronic Arts явно не слишком понимают причины финансового провала игры, ведь выдвинули весьма абсурдную теорию, которая лишь насмешила геймеров.

В EA очевидно считают, что новая Dragon Age избежала бы проблем с продажами, если бы в ней был онлайн-режим, информирует 24 Канал со ссылкой на PC Gamer.

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Абсурдное предположение рассмешило геймеров

Фанаты франшизы Dragon Age ждали новую часть более десяти лет, но The Veilguard по большому счету не оправдала не только их ожиданий, но и надежд EA по продажам. В компании издателя не досчитались целых 50 процентов прибыли, продав всего 1,5 миллиона копий.

Трейлер игры – смотрите видео

Как сообщают источники издания PC Gamer, во время последнего отчетного звонка по финансам, генеральный директор EA Эндрю Уилсон прокомментировал провальные продажи The Veilguard.

Функционер высказал довольно неожиданную мысль, заявив, что если бы в RPG от BioWare были элементы "лайв-сервиса" и онлайн компонент, то это могло бы способствовать большему успеху игры.

Чтобы выйти за пределы основной аудитории, игры должны непосредственно отвечать растущим требованиям игроков, которые все больше стремятся к функциям общего мира,

– считает CEO.

Уилсон считает, что оценки игры от критиков доказывают качество проведенной BioWare работы, но The Veilguard просто не выдержала конкуренции на рынке именно из-за отсутствия онлайн элементов игрового процесса.

Интересно, что сначала "лайв-сервис" планировался как часть проекта, но в 2021 году от этой идеи отказались из-за успехов однопользовательских проектов студий под эгидой EA.

В соцсетях геймеры высмеяли мнение Эндрю Уилсона, заявив что отсутствие онлайна точно не является причиной провала проекта.