BioWare випустила фінальний патч для Dragon Age: The Veilguard та прощається з гравцями

Компанія BioWare випустила, ймовірно, останнє оновлення для фентезійної RPG Dragon Age: The Veilguard, яка не виправдала очікувань Electronic Arts. Після цього прощального патчу розробники більше не працюватимуть над грою.

23 січня на ПК, PS5, Xbox Series X і S вийшов п'ятий патч для Dragon Age: The Veilguard, який приніс покращення геймплею та виправлення півтора десятка помилок, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Dragon Age: The Veilguard не виправдала очікувань EA, але EA Sports FC 25 розчарувала ще більше

Зокрема, тепер додаткові завдання у грі мають рекомендовані рівні, щоб гравці, чиї персонажі ще не досягли необхідного розвитку, могли оцінити свої шанси перед їх виконанням.

Також було виправлено критичну помилку, яка унеможливлювала вирішення головоломки в локації "Злитого міста" на Перехресті. Крім того, герої більше не будуть нескінченно тонути в певному місці на пляжі Рівейну.

Розробники зазначили, що задоволені стабільністю гри після релізу і надалі зосередяться лише на виправленні критичних проблем, якщо такі виникатимуть.

, на завершення свого повідомлення BioWare використала ельфійське прощання із всесвіту Dragon Age – "dareth shiral", що означає "щасливої дороги".

Dragon Age: The Veilguard вийшла 31 жовтня 2024 року та за два місяці змогла залучити лише 1,5 мільйона користувачів – майже на 50% менше, ніж очікувала Electronic Arts. Компанія також підтвердила, що гра не отримає доповнень, оскільки BioWare повністю зосередилася на розробці нової частини Mass Effect.