23 января на ПК, PS5, Xbox Series X и S вышел пятый патч для Dragon Age: The Veilguard, который принес улучшения геймплея и исправления полтора десятка ошибок, сообщает 24 Канал.

А тем временем Dragon Age: The Veilguard не оправдала ожиданий EA, но EA Sports FC 25 разочаровала еще больше

В частности, теперь дополнительные задания в игре имеют рекомендованные уровни, чтобы игроки, чьи персонажи еще не достигли необходимого развития, могли оценить свои шансы перед их выполнением.

Также была исправлена критическая ошибка, которая делала невозможным решение головоломки в локации "Слитого города" на Перекрестке. Кроме того, герои больше не будут бесконечно тонуть в определенном месте на пляже Ривейну.

Разработчики отметили, что довольны стабильностью игры после релиза и в дальнейшем сосредоточатся лишь на исправлении критических проблем, если таковые будут возникать.

Что интересно, в завершение своего сообщения BioWare использовала эльфийское прощание из вселенной Dragon Age – "dareth shiral", что означает "счастливого пути".

Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября 2024 года и за два месяца смогла привлечь лишь 1,5 миллиона пользователей – почти на 50% меньше, чем ожидала Electronic Arts. Компания также подтвердила, что игра не получит дополнений, поскольку BioWare полностью сосредоточилась на разработке новой части Mass Effect.