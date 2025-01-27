23 января на ПК, PS5, Xbox Series X и S вышел пятый патч для Dragon Age: The Veilguard, который принес улучшения геймплея и исправления полтора десятка ошибок, сообщает 24 Канал.
А тем временем Dragon Age: The Veilguard не оправдала ожиданий EA, но EA Sports FC 25 разочаровала еще больше
В частности, теперь дополнительные задания в игре имеют рекомендованные уровни, чтобы игроки, чьи персонажи еще не достигли необходимого развития, могли оценить свои шансы перед их выполнением.
Также была исправлена критическая ошибка, которая делала невозможным решение головоломки в локации "Слитого города" на Перекрестке. Кроме того, герои больше не будут бесконечно тонуть в определенном месте на пляже Ривейну.
Разработчики отметили, что довольны стабильностью игры после релиза и в дальнейшем сосредоточатся лишь на исправлении критических проблем, если таковые будут возникать.
Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября 2024 года и за два месяца смогла привлечь лишь 1,5 миллиона пользователей – почти на 50% меньше, чем ожидала Electronic Arts. Компания также подтвердила, что игра не получит дополнений, поскольку BioWare полностью сосредоточилась на разработке новой части Mass Effect.