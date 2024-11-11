BioWare святкують в цілому вдалий, хоча й не ідеальний, реліз Veilguard та поділилися з гравцями цікавою статистикою, інформує 24 Канал з посиланням на сторінку Dragon Age у X.

До теми BioWare не планує DLC для Dragon Age: The Veilguard – студія повністю перейшла на новий проєкт

Найпопулярніші раси та класи Тедасу

Як і в попередніх іграх серії Dragon Age, у Veilguard гравці мають зробити чимало важливих виборів під час своєї подорожі Тедасом.

Найперший та один з найважливіших – створення власного персонажа. Фанати Dragon Age дбайливо обирають ігровий аватар та його передісторію, включно з класом та расою.

У BioWare вирішили поділитися статистикою, яка показує найпопулярніші вибори гравців у цих аспектах.

Виявилося, що найпопулярнішою расою стали люди, яких обрали 43% геймерів. Хоча у спину їм дихали ельфи з показником у 40%.

Найпопулярніші раси у грі / Фото BioWare

Щодо класів, то тут думки геймерів суттєво розділилися, хоча "перемогу" отримав маг, якого обрали 40% гравців.

Класи у DA: Veilguard / Фото BioWare

Слід зазначити, що такий розподіл показує лише першочерговий інтерес гравців, адже Dragon Age це та гра, яку фанати проходитимуть ще довгі роки, випробовуючи усі можливі змінні.