Нова територія та сюжетні виклики

Доповнення вийде у жовтні та додасть до основної пригоди понад 25 годин ігрового процесу. Центральною новинкою стане засніжений регіон Норган, де розгортатимуться основні події. Тільки на завершення сюжетної лінії в цій локації гравці витратять від 15 до 20 годин, пише видання Insider Gaming.

Історія веде гравців у новий сніговий регіон під назвою Норган. Очікуємо, що основна пригода триватиме від 15 до 20 годин, але ця цифра зростає, якщо врахувати інший новий контент,

– прокоментував продюсер проєкту Наото Ояма.

Окрім нової території, розробники інтегрують у базову версію гри 12 додаткових підземель. Кожне з них розраховане на проходження протягом 30 – 60 хвилин. Для комфортної подорожі до Норгана автори радять досягти 40 рівня, оскільки складність ворогів там буде значно вищою. Попри суворі умови нової локації, гравці зможуть підготуватися до подорожі заздалегідь.

Прогресія та технічні особливості

Для тих, хто ще не досяг необхідного рівня, розробники передбачили систему швидкого прокачування. Нові підземелля стають доступними вже на 20 рівні, а їх зачистка допоможе оперативно отримати потрібний досвід.

Цікаво, що автори вирішили зберегти класичний підхід до складності:

Ми не плануємо підлаштовувати силу ворогів під рівень персонажа, але розглядаємо можливість впровадження Складного режиму для тих, хто шукає справжніх випробувань,

– заявив директор гри Кенто Кіношита.

Вихід Dark Arisen збігається з релізом гри на консолі Switch 2, що зробить проєкт доступним для ще більшої аудиторії. Загалом повне проходження Dragon’s Dogma 2 разом із доповненням займе понад 70 годин. Це перетворює гру на одну з наймасштабніших рольових пригод сучасності, пропонуючи величезну кількість розваг як ветеранам серії, так і новачкам.