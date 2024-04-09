Наприкінці сюжетної лінії Dragon's Dogma 2 гравцю доведеться зійтися у битві з Рагналлом, якого ті вже добре знатимуть завдяки десяткам годин, проведеним в масштабній RPG від Capcom.

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Як виявилось, поєдинок з цим персонажем приховує досить цікаву таємницю. Йдеться про секретну додаткову кат-сцену, яка почнеться лише якщо ви затягнете бійку з опонентом.

Я вирішив перейти до повного пацифістського режиму з Рагналлом, лише парируючи його удари, оскільки не хотів його вбивати. Якщо вам вдасться зробити так, щоб бій тривав приблизно дві хвилини… ви отримаєте напрочуд дружню сцену з Рагналлом, де він обіцяє одного разу побитися з вами знову, – розповів користувач Reddit під ніком Agent_Gentlemen.

Секретна сцена у DD 2 – дивитися відео

Хоча секрет здається таким, що лежить на поверхні, насправді ж все трішки важче.

Витримати 2 хвилини під атаками опонента на обмеженому просторі платформи доволі складне завдання, щоправда, рівноцінно складно і не вбити Рагналла раніше зазначеного часу.

Так чи інакше, більшість геймерів були здивовані дізнавшись про цю цікаву деталь поєдинку з персонажем.