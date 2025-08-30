Компанія Nvidia представила свіжий графічний драйвер GeForce Game Ready 581.15 WHQL. Оновлення додає підтримку доповнення для Indiana Jones and the Great Circle, технологію масштабування DLSS 4 для Wuthering Waves, а також розширює список ігор із функцією DLSS Override. Крім того, нова версія програмного забезпечення виправляє деякі помилки.

Оновлення програмного забезпечення зосереджене на кількох ключових аспектах. Для гри Indiana Jones and the Great Circle та її доповнення The Order of Giants додали підтримку технології Nvidia RTX Hair. Вона робить волосся головних персонажів більш реалістичним як у DLC, так і в основній грі, розповідає 24 Канал з посиланням на Nvidia. Для екшену Wuthering Waves реалізовано підтримку масштабування DLSS 4 із мультикадровим генератором.

Які ще покращення та виправлення містить новий драйвер?

Розробники розширили підтримку функції DLSS Override, яка дозволяє примусово активувати технологію масштабування. Її отримали ще 13 ігор:

Casa Caballero

Chained Backrooms

Clair Obscur: Expedition 33

Dead Take

EVE Online

Flipscapes

Grand Theft Auto V Enhanced

Lost Soul Aside

Luto

Return to Campus

Simulakros

Supraworld

Titan Quest II

Nvidia також виправила проблему, через яку повне видання Marvel's Avengers могло аварійно завершувати роботу під час запуску.

Не обійшлося і без багів. Що не так з оновленням?

Водночас компанія повідомила про кілька відомих проблем. Зокрема, текст у Counter-Strike 2 може виглядати дещо розмитим, якщо ігрова роздільна здатність нижча за нативну роздільну здатність монітора.

Також можливі зависання системи під час експорту відео з апаратним кодуванням в Adobe Premiere Pro та мерехтіння світла в Like a Dragon: Infinite Wealth на деяких конфігураціях.

Важливо! Завантажити драйвер GeForce Game Ready 581.15 WHQL можна через фірмовий застосунок Nvidia App або з офіційного сайту компанії.