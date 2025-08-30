Nvidia обновила драйвер: игроки получат лучшую графику в Indiana Jones и Wuthering Waves
- Nvidia выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 581.15 WHQL с поддержкой DLSS 4 для Wuthering Waves и обновлением для Indiana Jones and the Great Circle.
- Драйвер расширяет поддержку DLSS Override для 13 новых игр и исправляет ошибки, включая аварийное завершение Marvel's Avengers, но имеет известные проблемы с текстом в Counter-Strike 2 и зависанием в Adobe Premiere Pro.
Компания Nvidia представила свежий графический драйвер GeForce Game Ready 581.15 WHQL. Обновление добавляет поддержку дополнения для Indiana Jones and the Great Circle, технологию масштабирования DLSS 4 для Wuthering Waves, а также расширяет список игр с функцией DLSS Override. Кроме того, новая версия программного обеспечения исправляет некоторые ошибки.
Обновление программного обеспечения сосредоточено на нескольких ключевых аспектах. Для игры Indiana Jones and the Great Circle и ее дополнения The Order of Giants добавили поддержку технологии Nvidia RTX Hair. Она делает волосы главных персонажей более реалистичными как в DLC, так и в основной игре, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Nvidia. Для экшена Wuthering Waves реализована поддержка масштабирования DLSS 4 с мультикадровым генератором.
Смотрите также Глава Epic Games обвинил разработчиков в плохой оптимизации игр на Unreal Engine 5
Какие еще улучшения и исправления содержит новый драйвер?
Разработчики расширили поддержку функции DLSS Override, которая позволяет принудительно активировать технологию масштабирования. Ее получили еще 13 игр:
- Casa Caballero
- Chained Backrooms
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dead Take
- EVE Online
- Flipscapes
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Lost Soul Aside
- Луто
- Возвращение в кампус
- Симулякрос
- Supraworld
- Titan Quest II
Nvidia также исправила проблему, из-за которой полное издание Marvel's Avengers могло аварийно завершать работу во время запуска.
Не обошлось и без багов. Что не так с обновлением?
В то же время компания сообщила о нескольких известных проблемах. В частности, текст в Counter-Strike 2 может выглядеть несколько размытым, если игровое разрешение ниже нативного разрешения монитора.
Также возможны зависания системы во время экспорта видео с аппаратным кодированием в Adobe Premiere Pro и мерцание света в Like a Dragon: Infinite Wealth на некоторых конфигурациях.
Важно! Скачать драйвер GeForce Game Ready 581.15 WHQL можно через фирменное приложение Nvidia App или с официального сайта компании.