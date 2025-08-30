Обновление программного обеспечения сосредоточено на нескольких ключевых аспектах. Для игры Indiana Jones and the Great Circle и ее дополнения The Order of Giants добавили поддержку технологии Nvidia RTX Hair. Она делает волосы главных персонажей более реалистичными как в DLC, так и в основной игре, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Nvidia. Для экшена Wuthering Waves реализована поддержка масштабирования DLSS 4 с мультикадровым генератором.

Смотрите также Глава Epic Games обвинил разработчиков в плохой оптимизации игр на Unreal Engine 5

Какие еще улучшения и исправления содержит новый драйвер?

Разработчики расширили поддержку функции DLSS Override, которая позволяет принудительно активировать технологию масштабирования. Ее получили еще 13 игр:

Casa Caballero

Chained Backrooms

Clair Obscur: Expedition 33

Dead Take

EVE Online

Flipscapes

Grand Theft Auto V Enhanced

Lost Soul Aside

Луто

Возвращение в кампус

Симулякрос

Supraworld

Titan Quest II

Nvidia также исправила проблему, из-за которой полное издание Marvel's Avengers могло аварийно завершать работу во время запуска.

Не обошлось и без багов. Что не так с обновлением?

В то же время компания сообщила о нескольких известных проблемах. В частности, текст в Counter-Strike 2 может выглядеть несколько размытым, если игровое разрешение ниже нативного разрешения монитора.

Также возможны зависания системы во время экспорта видео с аппаратным кодированием в Adobe Premiere Pro и мерцание света в Like a Dragon: Infinite Wealth на некоторых конфигурациях.

Важно! Скачать драйвер GeForce Game Ready 581.15 WHQL можно через фирменное приложение Nvidia App или с официального сайта компании.