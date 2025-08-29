Такие игры, как The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Wuchang: Fallen Feathers и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, разработанные на Unreal Engine 5, часто критикуют за плохую оптимизацию. Однако, по словам главы Epic Games Тима Суини, причина этих проблем кроется не в самом движке. Об этом он рассказал в интервью корейскому порталу This Is Game рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Есть причина, почему Resident Evil Requiem возвращает вид от третьего лица: режиссер раскрыл тайну

Так кто же виноват в проблемах с производительностью?

Во время выступления на фестивале Unreal Fest 2025 в Сеуле Суини заявил, что главная проблема заключается в том, как игровые студии организуют процесс разработки.

Он отметил, что многие команды сначала создают игры для мощного "железа", а оптимизацию и тестирование на более слабых устройствах оставляют на потом. По мнению руководителя Epic Games, этим процессом стоит заниматься гораздо раньше, еще до полного завершения работы над контентом игры.

Суини отметил, что современные игры стали значительно сложнее, чем десять лет назад. Поэтому решить проблему плохой оптимизации только на уровне движка невозможно – для этого нужно тесное сотрудничество с командой разработчиков.

Со своей стороны Epic Games работает над автоматизацией оптимизации Unreal Engine 5 для различных устройств, внедряет в движок опыт, полученный при поддержке Fortnite, и активно продвигает среди разработчиков идею ранней оптимизации.

В качестве примера удачного подхода он привел ролевой экшен с открытым миром The Witcher 4 от CD Projekt Red. Технологическая демонстрация игры, показанная в июне, поразила специалистов из Digital Foundry безупречной оптимизацией.

Почему игры на UE 5 имеют столько проблем с оптимизацией?

Проблема оптимизации игр на Unreal Engine 5 заключается не в самом движке, а в подходе разработчиков к созданию игр.

Разработчики пренебрегают оптимизацией по ряду причин, среди которых недостаточное время на шлифовку, финансовые ограничения и нежелание работать над играми для более слабых консолей. Кроме того, современные игры гораздо более комплексные.

Ранее Epic Games предоставляла отдельную платную поддержку движка для студий. Теперь компания решила изменить подход и объявила, что будет сотрудничать со студиями, которые разрабатывают игры на базе их движка.