Какие игры попали в топ Discord в 2025 году?

Самой популярной игрой года признали League of Legends. Эта многопользовательская онлайн-арена, выпущена еще в 2009 году, продолжает держать планку как одна из самых востребованных игр за последние 16 лет. Ежемесячно к ней возвращается более 20 миллионов активных пользователей по всему миру, пишет 24 Канал со ссылкой на Discord Checkpoint.

Наряду с проверенным временем хитом Discord выделил Rematch как прорывной проект года. Разработанная студией Slocap и выпущенная 19 июня, эта игра смогла найти свою нишу в жанре футбольных симуляторов благодаря простому дизайну и правилам. Rematch предложила одиночный режим управления, что выгодно отличило ее на фоне таких гигантов, как Rocket League от Psyonix и EA SPORTS FC.

Трейлер игры Rematch: смотрите видео

Третьим в списке стала R.E.P.O. как крупнейший инди-проект года, который привлек внимание сообщества независимых разработчиков.

Отдельно платформа оценила самые активные игровые сообщества. В тройку лидеров вошли PvP-шутер Marvel Rivals, Minecraft и Genshin Impact. Несмотря на снижение количества игроков по сравнению с 2024 годом, проект от NetEase Games демонстрирует стабильность в течение последних месяцев, что свидетельствует о сохранении преданной аудитории.

Персональные итоги

Discord также запустил персонализированную функцию итогов для пользователей в рамках празднования десятой годовщины компании, пишет FindArticles. Она покажет подробную статистику активности каждого пользователя: количество отправленных сообщений, время в голосовых чатах, список друзей, с которыми чаще всего общались, и наиболее часто используемые серверы.

Пользователи могут просмотреть персональную статистику активности до 15 января 2026 года.

Как получить?

Функция стала доступной 4 декабря для тех, кто установил последнюю версию приложения и активировал настройки персонализации данных. Каждый пользователь получит одну из десяти различных карточек с уникальной аватаркой. Просмотреть свой Discord Checkpoint можно будет до 15 января 2026 года.