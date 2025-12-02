В сети набирает популярность творение одного из фанатов ARC Raiders, который создал себе вполне реальное оружие из игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на @TheRooster в X.

Оружие из Arc Raiders в реальной жизни?

Проект геймера вызвал волну восторга среди поклонников эвакуационного шутера от Embark, снова привлекая внимание к игре, которая за считанные часы после релиза покорила Steam.

Так вот, пользователь Reddit под ником BuntyScrungus создал собственную копию одного из самых смертоносных пистолетов – Anvil.

Энтузиаст пытался бережно воспроизвести каждую деталь и напечатал и собрал их на 3D принтере, что вылилось в тысячи лайков и сотни положительных комментариев.

Некоторые из комментаторов даже заявили, что готовы купить подобный "сувенир", однако его автор не ответил на этот запрос.

Еще бы, ведь каждый рейдер знает, что подобный "малыш" в умелых руках способен уничтожить любого "АРКа" с использованием их слабых мест.