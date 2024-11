Nvidia випустила новий драйвер з покращеною підтримкою STALKER 2 та Microsoft Flight Simulator

Найновіший драйвер GeForce Game Ready 566.14 WHQL від Nvidia пропонує оптимізовану підтримку довгоочікуваних ігор S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl та Microsoft Flight Simulator 2024, а також безліч виправлень і покращень.

Nvidia випустила пакет драйверів GeForce Game Ready 566.14 WHQL, який пропонує покращену сумісність і продуктивність для популярних майбутніх ігор, повідомляє 24 Канал.

Цей реліз стосується шутера з відкритим світом S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля та Microsoft Flight Simulator 2024. Останній тепер підтримує технологію масштабування Nvidia DLSS 3, а також згладжування DLAA та трасування тіней для збільшення глибини зображення.

Крім того, Nvidia оптимізувала налаштування для кількох інших ігор, включаючи Call of Duty: Black Ops 6, Delta Force, Dragon Age: The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered та Red Dead Redemption.

Драйвер GeForce Game Ready 566.14 WHQL можна завантажити через GeForce Experience, Nvidia App або безпосередньо з сайту Nvidia

Оновлення драйверів вирішує кілька технічних проблем:

усуває помилку, коли користувацькі налаштування DSR/DLDSR не відображалися в деяких іграх,

виправляє проблему, коли перейменування файлів гри Call of Duty: Modern Warfare III блокувало фільтри зображень Freestyle,

зменшує високе використання процесора Bluestacks і Corsair iCUE. Також виправлено проблему з непотрібним створенням кеш-файлів при вимкненій опції "Розмір кешу шейдерів".

S.T.A.L.K.E.R. 2 на фінішній прямій

Тим часом до релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl залишилося всього 8 днів і розробники вже опублікували актуальні системні вимоги для власників ПК, які все ще мають шанс встигнути оновити своє залізо до релізу гри.



Системні вимоги S.T.A.L.K.E.R. 2 / Фото GSC Game World

Крім того, гра вже доступна для попереднього завантаження на консолях Xbox Series S|X, де вона в день релізу з'явиться в підписці Game Pass. Нагадаємо, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl офіційно виходить 20 листопада 2024 року.