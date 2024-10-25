DreamLeague Season 24: усе, що треба знайти про найближчий турнір з Dota 2
За кілька днів розпочнеться новий турнір у рамках 24-го сезону DreamLeague, у якому візьме участь одна українська команда. Вона вже отримала розміщення у таблиці й дізналася, з ким зіграє свою першу гру.
Усе, що варто знати про DreamLeague Season 24, а також про можливості для вболівальників Games 24 розповідає у матеріалі.
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Дата й місце
DreamLeague Season 24 починається вже 27 жовтня й триватиме до 10 листопада. Цей турнір пройде виключно в онлайні.
Учасники
Турнір збере 16 найкращих команд, згідно з рейтингом ESL. Серед них 7 – з регіональних відбіркових турнірів.
Учасників розділять на дві групи по вісім колективів. Команди з 1 по 4 місця з кожної групи першого етапу (27 жовтня – 30 жовтня) виходять до другого групового етапу, тоді як решта вибувають. На другому етапі (1 листопада – 7 листопада) дві найкращі команди виходять до верхнього набору плей-офф, 3-4 місця – до нижчої групи плей-офф.
У плей-офф (9 листопада – 10 листопада) всі матчі, крім фіналу, гратимуться за системою Bo3. Фінал – Bo5.
Команди, які візьмуть участь у турнірі:
- Palianytsia (повністю українська команда);
- Tundra Esports (у складі українець Артем "lorenof" Мельник);
- AVULUS (у складі українець Андрій "Mag" Чипенко);
- PARIVISION (у складі українець Володимир Міненко, відомий як No[o]ne);
- Team Liquid;
- Gaimin Gladiators;
- Team Falcons;
- Xtreme Gaming;
- BetBoom Team;
- Team Spirit;
- Nigma Galaxy;
- Azure Ray;
- Talon Esports;
- Nouns Esports;
- HEROIC;
- Team Waska.
Призовий фонд
Загальний призовий фонд становить 1 000 000 доларів. З них 300 000 забере переможець, 175 000 доларів зарезервовані для другого місця, 120 000 – для третього і 85 000 – для четвертого. Решту суму в різних об'ємах розділять всі інші команди.
Українська команда Palianytsia
Palianytsia, яка була створена лише у вересні 2024 року, потрапила до групи B. Разом із нею там опинилися такі команди, як Azure Ray, HEROIC, Talon Esports, Team Falcons, Team Spirit, Team Waska і Tundra Esports.
Наразі склад Palianytsia такий:
- Владислав "Crystallize" Кристанек;
- Володимир "Moonlight" Білоус;
- Михайло "FortniteMan" Пилипенко;
- Віталій "QBFY" Іванов – капітан;
- Костянтин "Kreker" Доломакі.
Свою найближчу гру вони зіграють з Talon Esports.
Акція "Твоя Ліга Мрії"
Спеціально до турніру FAVBET запускає акцію "Твоя Ліга Мрії". Починаючи з 25 жовтня й до 10 листопада 2024 року, вболівальники можуть робити виграшні ставки на матчі з дисципліни Dota 2 у рамках кіберспортивного турніру DreamLeauge S24 від 200 гривень. Для цього можна зайти у розділ "Кіберспорт" або "LIVE" на сайті FAVBET – і заробити по 1 балу за кожні розраховані 200 гривень. Призовий фонд акції становить аж 300 000 гривень.
Під призовим фондом у 300 000 гривень мається на увазі отримання призу у вигляді електронних грошових замінників, які надалі можна використати на сайті.
Як узяти участь
- Авторизуватися на акційній сторінці, натиснувши кнопку "Авторизуйся", або зареєструватися як новий користувач. Після цього слід натиснути кнопку "Взяти участь" на сторінці акції.
- Зробити виграшні ставки на кіберспортивний турнір DreamLeague S24.
- Ставки повинні бути розраховані з результатом "Виграш" та з коефіцієнтом від 1.5 (ординар) або від 3.5 (експрес від 3 подій), без здійснення ставок з Бонусного балансу, використання бонуса "Страховка ставки", "CashOut", "Повернення ставки" та ставок у розділі "Cybersport (Pinnacle)".
- Набирати бали та отримати шанс виграти призи. Чим більше балів, тим більше шансів здобути приз.
- Бали нараховуватимуться та відображатимуться в таблиці "Результати". Після завершення акції 200 переможців, які наберуть найбільше балів протягом всього періоду проведення акції, матимуть право на отримання призу.