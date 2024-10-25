Все, что стоит знать о DreamLeague Season 24, а также о возможностях для болельщиков Games 24 рассказывает в материале.

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Дата и место

DreamLeague Season 24 начинается уже 27 октября и продлится до 10 ноября. Этот турнир пройдет исключительно в онлайне.

Участники

Турнир соберет 16 лучших команд, согласно рейтингу ESL. Среди них 7 – из региональных отборочных турниров.

Участников разделят на две группы по восемь коллективов. Команды с 1 по 4 места из каждой группы первого этапа (27 октября – 30 октября) выходят во второй групповой этап, тогда как остальные выбывают. На втором этапе (1 ноября – 7 ноября) две лучшие команды выходят в верхний набор плей-офф, 3-4 места – в низшую группу плей-офф.

В плей-офф (9 ноября – 10 ноября) все матчи, кроме финала, будут играть по системе Bo3. Финал – Bo5.

Команды, которые примут участие в турнире:

Palianytsia (полностью украинская команда);

(полностью украинская команда); Tundra Esports (в составе украинец Артем "lorenof" Мельник);

AVULUS (в составе украинец Андрей "Mag" Чипенко);

PARIVISION (в составе украинец Владимир Миненко, известный как No[o]ne);

Team Liquid;

Gaimin Gladiators;

Team Falcons;

Xtreme Gaming;

BetBoom Team;

Команда Дух;

Nigma Galaxy;

Azure Ray;

Talon Esports;

Nouns Esports;

HEROIC;

Team Waska.

Призовой фонд

Общий призовой фонд составляет 1 000 000 долларов. Из них 300 000 заберет победитель, 175 000 долларов зарезервированы для второго места, 120 000 – для третьего и 85 000 – для четвертого. Остальную сумму в разных объемах разделят все остальные команды.

Украинская команда Palianytsia

Palianytsia, которая была создана лишь в сентябре 2024 года, попала в группу B. Вместе с ней там оказались такие команды, как Azure Ray, HEROIC, Talon Esports, Team Falcons, Team Spirit, Team Waska и Tundra Esports.

На данный момент состав Palianytsia таков:

Владислав "Crystallize" Кристанек;

Владимир "Moonlight" Белоус;

Михаил "FortniteMan" Пилипенко;

Виталий "QBFY" Иванов – капитан;

Константин "Kreker" Доломаки.

Свою ближайшую игру они сыграют с Talon Esports.

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