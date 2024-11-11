Команда відомого стримера Counter-Strike 2 за крок від сенсаційного потрапляння на Мейджор

Колектив DRILLAS, в складі якого є два українські кіберспортсмени, може стати справжньою сенсацією, адже зараз хлопців в кроці від потрапляння на Perfect World Shanghai Major 2024.

Володимир "Woro2k" Велетнюк та Владислав "Kvem" Король мають шанс пробитися на наступний Мейджор з CS 2 у складі команди відомого стримера ohnePixel, інформує 24 Канал.

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Залишився останній ривок

Те, що починалося як жарт, може завершитися сенсацією, адже "мемний" колектив DRILLAS в кроці від потрапляння на головний турнір 2024 року – Perfect World Shanghai Major.

У першому поєдинку на азійській кваліфікації за форматом BO1 (1 мапа), команда німецького стримера у напруженій боротьбі здолала Lynn Vision – 13:11 на карті Ancient.

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Родзинкою зустрічі став другий пістолетний раунд, в якому українець Woro2k потішив публіку ефектним вбивством з ножа.

Видовищний раунд – дивіться відео

Наступним випробовуванням для DRILLAS стане матч проти серйозного колективу The MongolZ (11 місце у світовому рейтингу) у форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог), який відбудеться вже завтра, 12 листопада о 10:00 за Києвом.

Перемога гарантуватиме Велетнюку та компанії вихід на омріяний Мейджор, в той час, як поразка змусить DRILLAS грати ще один матч, який стане їхнім останнім шансом здійснити задумане.