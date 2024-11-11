Владимир "Woro2k" Велетнюк и Владислав "Kvem" Король имеют шанс пробиться на следующий Мейджор по CS 2 в составе команды известного стримера ohnePixel, информирует 24 Канал.

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Остался последний рывок

То, что начиналось как шутка, может завершиться сенсацией, ведь "мемный" коллектив DRILLAS в шаге от попадания на главный турнир 2024 года – Perfect World Shanghai Major.

В первом поединке на азиатской квалификации по формату BO1 (1 карта), команда немецкого стримера в напряженной борьбе одолела Lynn Vision – 13:11 на карте Ancient.

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Изюминкой встречи стал второй пистолетный раунд, в котором украинец Woro2k порадовал публику эффектным убийством из ножа.

Зрелищный раунд – смотрите видео

Следующим испытанием для DRILLAS станет матч против серьезного коллектива The MongolZ (11 место в мировом рейтинге) в формате BO3 (3 карты до 2 побед), который состоится уже завтра, 12 ноября в 10:00 по Киеву.

Победа будет гарантировать Велетнюку и компании выход на желанный Мейджор, в то время, как поражение заставит DRILLAS играть еще один матч, который станет их последним шансом осуществить задуманное.