Порция интересных статистических данных из матчей топовых коллективов позволяет лучше понять особенности "плентов" на разных картах в Counter-Strike 2, сообщает 24 Канал з ссылкой на HLTV.

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Самые легкие для обороны

Своего рода крепостью оказалась точка A на карте Nuke с показателем в 44% успешных защит.

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За ней расположились "плент" A с Vertigo и B с Mirage с 39% и 35% соответственно.

Точки, которые легче всего оборонять в CS 2 / Фото с HLTV

Самые легкие для отбития назад

Если вы потеряли точку на какой-то из карт и сомневаетесь стоит ли идти на ее ретейк, то эта интересная статистика может вам пригодиться.

Оказалось, что легче всего отвоевать себе обратно точку B на карте Nuke, с показателем успешности попыток в 31%.

Следом расположились B с Ancient и B с Anubis – 27% и 22% соответственно.

Самые легкие точки для отбития назад / Фото с HLTV

Итак, теперь вы можете опираться на эти знания в собственных играх.