Довгоочікувана новина для фанатів Cyberpunk: Edgerunners – другий сезон офіційно підтверджено на Anime Expo 2025. Тепер же сценарист шоу поділився своїм баченням і тим на що слід чекати фанатам, розповідає 24 Канал з посиланням на Eurogamer.

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На що чекати в Cyberpunk: Edgerunners 2

Другий сезон Cyberpunk: Edgerunners не продовжуватиме історію першого, а представить абсолютно нову розповідь. Це буде самостійний сюжет із свіжими персонажами, який розкриє ще більш сиру та реалістичну сторону найнебезпечнішого міста майбутнього – Night City.

Бартош Штибор, сценарист і шоуранер проєкту, під час панелі на Anime Expo зазначив, що сезон буде "сумнішим, кривавішим і темнішим", адже він не був задоволений рівнем емоційної глибини першого сезону. За його словами, у Польщі, звідки він родом, сум – це частина культури, і він хоче передати ці почуття глядачам по всьому світу.

Новий сезон складатиметься з 10 епізодів, які обіцяють стати "сирою хронікою спокути та помсти". Офіційний опис ставить питання:

Коли світ засліплений видовищами, до яких крайнощів потрібно дійти, щоб твоя історія мала значення?

Це натякає на можливі теми медійної маніпуляції та суспільного сприйняття насильства (і варто зауважити, що це вкрай актуально сьогодні).

Режисером проєкту став Кай Ікараші, який раніше відповідав за шостий епізод першого сезону. Його бачення вважають більш приземленим і ризикованим, що ідеально пасує до нової, похмурішої тональності серіалу. Студія Trigger, відома своїм унікальним стилем анімації, знову співпрацює з CD Projekt Red, щоб втілити цю історію на екрані.

Дата виходу другого сезону поки не оголошена, але команда зазначила, що прем’єра відбудеться на Netflix, коли все буде готово. Також є припущення, що новий сезон може отримати інтеграцію з грою Cyberpunk 2077 у вигляді оновлення, подібного до попередніх патчів.