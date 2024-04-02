Коли хітова Palworld виникла буквально нізвідки та захопила увагу мільйонів геймерів, це показало запит ігрової спільноти на цікаві кооперативні проєкти у жанрі симулятора виживання.

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Успіх Pocketpair вочевидь надихнув розробників з tinyBuild створити щось своє на цьому полі.

І ось 1 квітня було анонсовано напрочуд веселу гру Duckside, яка пропонує геймерам, ймовірно, найбільш нестандартний погляд на багатокористувацький сурвайвал-шутер.

Уявіть собі DayZ або Rust, але ви качка. Гра про виживання у світі з PVP, PVE, крафтом, будівництвом бази та озброєними качками в капелюхах, – йдеться в описі проєкту в Steam.

З першого погляду Duckside пропонує гравцям всі звичні складові симулятора виживання, включно зі збором ресурсів і таким іншим.

Однак, завдяки особливостям пернатих персонажів усе це супроводжується додатковим бонусом: можливістю літати серверами, розрахованими до 50 гравців, та створювати справжній хаос.

Duckside – це не просто виживання, це про потрапляння в розум качки. Про те, як бути качкою. Відчувати на своєму пір'ї холодне руків'я автомата. І душевний спокій, що приходить після того, як ви після довгого дня оселилися в будинку, який побудували зі сміття, яке підібрали з трупа якогось невдахи, – повідомляють розробники.

Геймерам у мережі загалом сподобалася весела ідея розробників і чимало з них виголосили бажання приєднатися до бета-тестування, заявку на яке можна залишити на сторінці гри в Steam.

Попри деякий інтерес публіки, все ж є великі сумніви, що Duckside зможе повторити чи бодай наблизитися до успіху тих же Rust, DayZ чи Palworld.